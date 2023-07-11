بايدن يوافق على تسليم تركيا مقاتلات "إف-16" وواشنطن تؤيد فكرة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تؤيد فكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كاشفا دعم الرئيس الأميركي جو بايدن خطة تسليم مقاتلات "إف-16" (F-16) لأنقرة.



وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا -قبيل انعقاد قمة لحلف الناتو- أن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤيد خطة تسليم طائرات "إف-16" إلى تركيا.



وكان الرئيس الأميركي رحب بالتزام نظيره التركي بنقل بروتوكول انضمام السويد للناتو إلى البرلمان للتصديق عليه بسرعة.



وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو، مبديا استعداده للعمل مع أردوغان على تعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية، ولم يشر البيان إلى مصير صفقة طائرات "إف-16".



وفي التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية دعمها لتزويد تركيا بمقاتلات إف 16، وقالت المتحدثة باسم الوزارة إليزابيث ستكني في مقابلة مع الجزيرة إن الوزارة ترحب بقرار تركيا بشأن انضمام السويد إلى الناتو، وتدعم تزويد أنقرة بمقاتلات إف 16.



وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز أمس الاثنين إنه يجري محادثات مع إدارة بايدن بشأن التعليق الذي فرضه على المبيعات الأميركية المستقبلية لطائرات "إف-16" المقاتلة إلى أنقرة.



وأضاف مينينديز -وهو ديمقراطي- في مقابلة إنه بينما لا تزال لديه مخاوف بشأن تركيا يمكنه اتخاذ قرار في غضون الأسبوع المقبل بشأن التعليق.



وقال مينينديز أيضا إن هناك حاجة إلى سبيل "لتعزيز أمن اليونان" والحصول على "تأكيدات بشأن الإجراءات المستقبلية".



ووافقت تركيا أمس الاثنين على عرض بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو في البرلمان.



وعقب محادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "يسرني إعلان أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد" على البرلمان "في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس لضمان التصديق" عليه، مضيفا أنه "يوم تاريخي".



وتابع ستولتنبرغ أن "استكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي خطوة تاريخية تفيد أمن كل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي في هذه الأوقات الحرجة، وتجعلنا جميعا أكثر قوة وأمنا".



كما رحب رئيس وزراء السويد بالموافقة التركية، واصفا موقف أنقرة الجديد بأنه "خطوة كبيرة جدا".



وقال كريسترسون -خلال مؤتمر صحفي- "نخطو خطوة كبيرة نحو التصديق رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، إنه يوم جيد للسويد"، معربا عن "سعادته الكبيرة" بالاتفاق.



المصدر : وكالات

