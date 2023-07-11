مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المساهمات العقارية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر نظام المساهمات العقارية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزان مع موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، كما أصدر 13 قرارًا يضموا مجالات متعددة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء -من حيث المبدأ- خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين اليوم، في قصر السلام بجدة، على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية، كما وافق على نظام المساهمات العقارية، وعلى تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، وأصدر 13 قرارًا وتناول العديد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها: