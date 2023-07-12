انت الان تتابع خبر السودان.. 34 قتيلاً بقصف عشوائي على سوق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في السودان، إن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.

