روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مدينة بالقنابل العنقودية

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن السلطات الموالية لموسكو في مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت مدينة توكماك في المقاطعة بالقنابل العنقودية.

وحسب وسائل الإعلام، يعد ذلك أول استخدام أوكراني لهذا النوع من الذخائر بعدما تلقت كييف قنابل عنقودية من الولايات المتحدة.

وقالت خدمات العمليات في مقاطعة زابوروجيا، إن الجيش الأوكراني قصف توكماك، و"بحسب المعلومات الأولية استخدم العدو ذخائر عنقودية".

يأتي هذا بعد أن منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ذخائر عنقودية، مقابل تقديم الأخيرة "ضمانات مكتوبة" تؤكد أنها ستستخدمها في الدفاع عن أراضيها، وبطريقة مسؤولة لا تعرض المدنيين للخطر.

يشار إلى أن زابوريجيا تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتسيطر عليها روسيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صعدت روسيا من حدة لهجتها، موجهة تهديدات في حال استخدمت أوكرانيا ذخائر عنقودية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "امتنعت روسيا عن استخدام الذخائر العنقودية خلال العملية الخاصة، وتمتنع عن ذلك"، مذكرا في الوقت نفسه بأن روسيا "مسلحة بالذخائر العنقودية في جميع المناسبات".

وأضاف: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية".

واستطرد: "الاستخبارات الغربية تشير إلى الفعالية العالية للدفاع لدى القوات الروسية، وحقول الألغام، والضربات الجوية الوقائية، وتسلط الضوء على المرونة العالية للقوات الروسية والاستجابة السريعة للقادة".

