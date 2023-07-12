اخبار العالم

الأكاديمية السعودية اللوجستية.. معايير الالتحاق ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - الأكاديمية اللوجستية.. جذبت اهتمام الكثير من السعوديين بالتزامن مع استمرار التسجيل في الدفعة السابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجيستي للرجال والنساء من الكوادر السعودية وذلك في 7 تخصصات تدريبية.

وكانت الأكاديمية السعودية اللوجيستية أوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن بدء التسجيل برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي في 7 تخصصات تدريبية.

تخضضات التدريب بالأكاديمية السعودية اللوجستية

وجاءت التخصصات التدريبية كالتالي:

  • إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.
  • التجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير.
  • إدارة المخازن.
  • التسويق وخدمة العملاء.
  • إدارة المشتريات.
  • تشغيل الموانئ.
  • وسطاء الشحن.

ونستعرض بعض المعلومات عن برامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

  • تمتد فترة التدريب إلى 12 شهرًا يتضمنه تدريب على رأس العمل لكل متدرب.
  • يمكن التسجيل في المبادرة عبر موقعها الإلكتروني.
  • يستمر التسجيل حتى 6 محرم 1445هـ الموافق 24 يوليو 2023م.
  • تبدأ الدراسة يوم الأحد 25 صفر 1445هـ الموافق 10 سبتمبر 2023م.
  • التسجيل متاح لكلا الجنسين.
  • سيقوم التدريب حضوريا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.

شروط الالتحاق ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

  • الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%.
  • درجة اختبار القدرات لا تقل عن 70% .
  • إجادة اللغة الانجليزية.
  • أن لا يتجاوز المتقدم عن 26 عام.
  • أن يكون المتقدم لائق طبيًا ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
  • لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموراد البشرية.

مزايا التدريب ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

  • مكافأة لا تقل عن 2000 ريال شهريًا خلال فترة التدريب.
  • الحصول على شهادة دبلوم مشارك.
  • الحصول على وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص عند البدء بالبرنامج.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا