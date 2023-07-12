الأكاديمية السعودية اللوجستية.. معايير الالتحاق ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف

ياسر رشاد - القاهرة - الأكاديمية السعودية اللوجستية.. جذبت اهتمام الكثير من السعوديين بالتزامن مع استمرار التسجيل في الدفعة السابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجيستي للرجال والنساء من الكوادر السعودية وذلك في 7 تخصصات تدريبية.
وكانت الأكاديمية السعودية اللوجيستية أوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن بدء التسجيل برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي في 7 تخصصات تدريبية.
تخضضات التدريب بالأكاديمية السعودية اللوجستية
وجاءت التخصصات التدريبية كالتالي:
- إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.
- التجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير.
- إدارة المخازن.
- التسويق وخدمة العملاء.
- إدارة المشتريات.
- تشغيل الموانئ.
- وسطاء الشحن.
ونستعرض بعض المعلومات عن برامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف
- تمتد فترة التدريب إلى 12 شهرًا يتضمنه تدريب على رأس العمل لكل متدرب.
- يمكن التسجيل في المبادرة عبر موقعها الإلكتروني.
- يستمر التسجيل حتى 6 محرم 1445هـ الموافق 24 يوليو 2023م.
- تبدأ الدراسة يوم الأحد 25 صفر 1445هـ الموافق 10 سبتمبر 2023م.
- التسجيل متاح لكلا الجنسين.
- سيقوم التدريب حضوريا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.
شروط الالتحاق ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف
- الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%.
- درجة اختبار القدرات لا تقل عن 70% .
- إجادة اللغة الانجليزية.
- أن لا يتجاوز المتقدم عن 26 عام.
- أن يكون المتقدم لائق طبيًا ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
- لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموراد البشرية.
مزايا التدريب ببرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف
- مكافأة لا تقل عن 2000 ريال شهريًا خلال فترة التدريب.
- الحصول على شهادة دبلوم مشارك.
- الحصول على وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص عند البدء بالبرنامج.