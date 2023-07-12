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اليوم الأربعاء.. وزير المالية التركي يزور السعودية في اول زياراته الخارجية

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المنامة - ياسر ابراهيم - يتوجه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية لإجراء سلسلة لقاءات.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، سترافق شيمشك خلال زيارته إلى السعودية.

ومن المقرر أن يعقد شيمشك وأركان، خلال زيارتهما الخارجية الأولى التي يقومان بها معا، اجتماعات مع مستثمرين غدا.

كما سيعقد شيمشك لقاء ثنائيا مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومن المنتظر أن يعود إلى تركيا، الخميس، بعد استكمال لقاءاته.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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