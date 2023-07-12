شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد أهمية تعديلات قانون البيئة من نائب التنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عرضه الوافى لمشروع بتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، فى التوقيت الذى تحتاج فيه الدولة المصرية مثل هذا التشريع لمواجهة التغير المناخى.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد ترحيبها وموافقتها من حيث المبدأ على تعديلات مشروع القانون، الذى يعد مرحلة مهمة وترجع أهمية هذا التعديل لما يمثله التغير المناخى من تحدى عالمى.

وطالبت ياسمين فؤاد، النائب محمد إسماعيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزيرة ولجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مواد المشروع فى دور الانعقاد القادم بداية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن التعديل المعروض يعد إنجازا آخر يحسب لمجلس النواب و للجنة الطاقة والبيئة.

من جانبه، وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة على الجهود المبذولة والوزيرة على اهتمامها بحضور مناقشه مشروع القانون فى اللجنة.

وأضاف النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون مقدم فى شهر 11 الماضي قبل مؤتمر المناخ، وأن فلسفة تقديم مشروع القانون أن الدولة المصرية وضعت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050 وتشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية وكان لابد من تعديل تشريعى للقانون القائم نظرا للمستجدات التى تفرضها التطورات العالمية فى مجال البيئة، متابعا: "ومن أجل ذلك تقدمت بتعديل تشريعى على القانون رقم 4 لسنة 1994 بعد دراسة للقوانين المقارنة فى الدول الأخرى، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات مع مسئولين فى وزارة البيئة الذين قدموا أهم التحديات التى تواجههم وقمنا بعقد عدد من الورش مع ممثلى المجتمع المدنى المهتمين بشئون البيئة و قضايا المناخ ومؤسسة شباب بتحب مصر".

وأوضح "إسماعيل" أن التعديلات انتظمت فى استحداث باب عن التغيرات المناخية حيتم عرضه أثناء مناقشه المواد فى دور الانعقاد القادم منهم 13 مادة تتحدث عن السياسات الخاصه بالتغيرات وأهمية إنشاء لجنة للعلوم والتكنولوجيا والبحث فى مجال تغيرات المناخ وأيضاً كيفية وجود إدارة معنية بالبيئة وكفاءة الطاقة فى كل المؤسسات، ووجود صندوق يساعد الوزارة على تنفيذ المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف.