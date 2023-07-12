شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث مشاكل مراكز الشباب بالدقهلية والبحيرة وتوصى بجدول زمنى للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والدقهلية.

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم استغلال سور استاد ميت غمر رغم ما يمثله من قيمة اقتصادية وموقع استراتيجي بمدينة ميت غمر-محافظة الدقهلية، وذلك بسبب عدم إنهاء الإجراءات المطلوبة من حماية النيل والسكة الحديد.

وأكدت النائبة أن الاستاد يقع على كورنيش النيل وبجوار خط سكة حديد (طنطا-الزقازيق) المار بميت غمر بما يمثل إهدارا لدخل متوقع كبير للإنفاق على تطوير الاستاد ومركز الشباب والتخفيف عن موازنة الدولة، خاصة في إطار مساعي الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية بأن:

مركز شباب مدينة ميت غمر مشهر برقم 60 لسنة 1976 على مساحة 14س-9ط2ف، وتم الانتهاء من انشاء مدرجات لمركز الشباب بخطة 2011/2012 بإجمالي تكلفة 2.300.000جنيه، ويوجد بالمركز عدد 2 ملعب (قانونى نجيل صناعي- خماسي نجيل صناعي)، وبالمركز حمام سباحة (بنظام الاستثمار) بدا العمل من 12/3/2020 بإيجار شهري 27000جنيه وزيادة 10% سنوياً، وبالنسبة للاستفادة من سور إستاد مركز الشباب بإنشاء محلات تم صدور قرار من المحافظ رقم 302 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإجراء معاينة على الطبيعة لعدد 32 محل بالسور واسفرت المعاينة .

وأكدت أنه بالنسبة للجهة البحرية فيوجد (عدد 12 محلا) فهذه الجهة يحدها بحوالي 5.6م كوبري زفتي (خط السكة الحديد) ولا يجوز استصدار التراخيص لعدم وجود شارع تطل عليه هذه المحلات ويلزم الرجوع إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وبالنسبة للجهة الشرقية على شارع الكورنيش النيل والمطلوب انشاء عدد 20 محلا بها فإنه يلزم التقدم بالتراخيص والموافقات اللازمة للإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الري والموارد المائية قبل استصدار بيان الصلاحية من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، وكذلك الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مؤكدة أن المديرية ليس لديها مانع من انشاء المحلات المذكورة بالمركز بعد استخراج التراخيص اللازمة.

فيما أكد مسئول وزارة الموارد المائية أنه تمت مخاطبة مدير النادي لموافاة وزارة الري بخريطة مساحية مبين عليها الموقع والحضور للإدارة لعمل خط تهذيب، ولم يتم موافاتنا بنتيجة الرفع المساحي من قبل مديرية المساحة بالدقهلية حتى تاريخه، ثم قامت الوزارة باستعجال السيد رئيس مجلس إدارة ميت غمر الرياضي بضرورة استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص، وعلى ان يتم رفع المستندات وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل بالوزارة بعد استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص من جانب النادي.

وناقشت اللجنة طلب احاطة بشأن تقنين وضع نادي دقادوس الرياضي من قبل الري والذي يقع في منطقة شعبية لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويكون مقابل حق الانتفاع بما يتناسب مع الوضع المالي للنادي، كما ان النادي بينه وبين النيل مسافة كبيرة جداً تتخللها مناطق سكنية، حيث عدم التقنين يحد من الأنشطة المراد تنفيذها من خلال النادي، حيث ان النادي الرياضي بدقادوس هو المتنفس الوحيد لدقادوس والمكثفة بالسكان.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية الى ان المشكلة مع الري حيث ان الري فرض رسوم على سور النادي والمبنى الإداري وقاعة الافراح كربط شهري نظير حق استغلال وقد وصلت المديونية على النادي اكثر من 2 مليون جنيه على الرغم انه يوجد مستندات وقرارات تؤكد ان الأرض ملكية خاصة لنادى دقادوس الرياضي ومنها قرار المحافظ رقم 416 لسنه 1963 والترخيص للمبنى الإداري رقم 73 لسنه 2006 وخطاب موجه من وزير الشباب الى وزير الري بإسقاط المديونية وأيضا صورة من الاستمارة رقم 375 مساحة والتي تنص على الاستغناء عن القطعة المقام عليها النادي بالكتاب رقم 12 لسنة 1994 وبناء على ذلك فالنادي يطالب برفع المديونية التي تتعدى 2 مليون جنيهاً.

ومن جانب وزارة الموارد المائية أفادت انه تم تحرير محضر مخالفة ضد رئيس مجلس إدارة نادي دقادوس الرياضي لقيامه بعمل حفر بالميل الخلفي لجسر نهر النيل وعمل سور بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر، وقد صدر ضده قرار إزالة، ثم أُصدر أمر حجز ضد رئيس مجلس إدارة النادي بصفته وذلك نظير مبلغ 1910142 جنيه قيمة انتفاع طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ولم يتم سداد أي مبالغ، ثم تقدم السيد مدير النادي بطلب السير في إجراءات ترخيص لسور النادي وشغل المنافع، وتم مخاطبة معهد بحوث النيل بتاريخ 9/4/2023 لتوقيع خط تهذيب مجرى نهر النيل على الخريطة والقطاع العرضي، ولم يتم موافاتنا بالنتيجة حتى تاريخه، وعلى ان يتم رفع المستندات وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل بالوزارة بعد استيفاء واستكمال المستندات اللازمة للترخيص من جانب النادي.

ثم ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب/ أسامة عبد العاطي بشأن عدم الاستفادة من أرض معسكر الشباب الموجود بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية واهماله حتى أصبح خرابه، ولذلك ارجو النظر في هذا الشأن.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة بأن تم التعاقد بتاريخ 22/5/2022 مع هيئة الاستخبارات العسكرية على اعمال انشاء وتطوير ورفع كفاءة معسكر جمصة على أن يتم الانتهاء من الاعمال خلال ثلاث سنوات، ومكونات المشروع (الموقع العام- مبنى إقامة فندقي- مطعم- مطبخ- مغسلة- حمام سباحة- مجمع ملاعب) حيث تم تسليم الموقع في 28/5/2022، وجارى العمل بالموقع وبلغت نسبة التنفيذ 30% وجارى متابعة تنفيذ الاعمال من خلال (مركز دعم التصميمات المعمارية) استشاري الوزارة.

اقتنع السيد النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.

ثم ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب/ طلبة النحال، بشأن إنشاء ملعب لكرة الطائرة بمركز شباب قرية بيبان بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ودعم وصرف أدوات رياضية لمراكز الشباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة .

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الادارية أن مساحة الملعب عرض 9 متر× طول 18 متر، ومنطقة الأمان حول الملعب من 3-5 متر من الجانبين، كما أن يحتاج الملعب منطقة حرة من 3-8 متر خلف الخطوط النهائية، ولذلك يحتاج المركز توفير مساحة ارض من 15-19م عرض × 24-34 متر طول لتنفيذ الملعب، حيث أن مدرج انشاء اكليريك في العام المالي 2023/2024 بناء على طلب النائب .

وفيما يتعلق بدعم وصرف أدوات رياضية لمراكز الشباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة: مركز شباب صلاح الدين تم صرف اثاث وأدوات رياضية 18/8/2022، ومركز شباب عمر شاهين تم صرف أدوات الرياضية 9/ 10/2022 و حديقة أطفال 9/2/2023، ومركز النجاح تم صرف أدوات رياضية بتاريخ 10/10/2022، ومركز مدينة بدر تم صرف أدوات لياقة بدنية بتاريخ 30/10/2022، ومركز بغداد تم صرف أدوات رياضية واثاث وصالة جيم بتاريخ 21/11/2021، ومركز شباب على بن ابى طالب تم صرف اثاث بتاريخ 12/4/2022 وتم توريد أدوات رياضية بتاريخ 27/8/2020، ومركز شباب عمر مكرم تم توريد اثاث وأدوات رياضية بتاريخ 25/8/2020، ومركز شباب أبو بكر الصديق تم توريد أدوات رياضية وحديقة أطفال بتاريخ 1/3/2022، ومركز شباب منشأة عامر تم توريد صالة جيم بتاريخ 21/8/2018، وحديقة أطفال بتاريخ 10/5/2020، ومركز شباب عمر بن الخطاب تم توريد اثاث بتاريخي 21/1/2022، 1/3/2022، ومركز شباب عبد المجيد المرسي تم توريد أدوات رياضية وحديقة أطفال وأثاث بتاريخ 3/12/2019.

وفي نهاية الاجتماع اوصت اللجنة فيما يخص عدم استغلال سور استاد ميت غمر بمحافظة الدقهلية بقيام وزارة الموارد المائية بتسهيل إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالنادي كونه من المشروعات ذات النفع العام.

وبالنسبة لتقنين وضع نادي دقادوس الرياضي بمحافظة الدقهلية أوصت اللجنة بسرعة انهاء إجراءات التراخيص من قبل وزارة الموارد المائية بالإضافة الى اعفاء نادي دقادوس الرياضي من رسوم حق الانتفاع كونه من المشروعات ذات النفع العام.