سد النهضة .. عباس شراقي: التخزين الرابع يبدأ الجمعة القادم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور عباس شراقي خبير المياه عن بدء التخزين الرابع بسد النهضة يوم الجمعة القادم والذي يستمر لمدة شهرين .

وأضاف خبير المياه المصري ، تظهر الأقمار الصناعية اقتراب بحيرة سد النهضة رويداً رويداً من مستوى التخزين الثالث الذى توقف فى 11 أغسطس 2022 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر بإجمالى تخزين 17 مليار متر مكعب، باقى حوالى 3 أيام (الجمعة 14 يوليو 2023) للوصول إلى منسوب 600 متر (عند الخط الأحمر فى الصورة)، حيث يزداد معدل الأمطار يوماً بعد يوم والذى يصل هذا الأسبوع إلى 200 مليون م3/يوم، وفى نهاية الشهر إلى حوالى 400 مليون م3/يوم، ومن المتوقع أن يستمر التخزين حتى منتصف سبتمبر عند منسوب 625 متر للممر الأوسط، وتبلغ كمية التخزين الرابع حوالى 24 مليار متر مكعب، باجمالى 41 مليار متر مكعب.

وتابع ، امتد التخزين 4 أيام إضافية بعد فتح بوابة التصريف الغربية الثانية ليصل إجمالى معدل مرور المياه إلى السودان ومصر حوالى 60 - 70 مليون م3/يوم، وهذا يغطى احتياجات السودان فى الوقت الحالى بعد التكملة من سد الروصيرص دون حدوث مشاكل نقص للمياه كما حدث فى التخزين الأول فى يوليو 2020.