تحذير لمستخدمي "غوغل كروم": بطاقتكم الائتمانية بخطر.. احذفوا هذه التطبيقات!

بغداد - ياسين صفوان - وتم تسليط الضوء على التطبيقات الخطيرة مؤخرا على مدونة Kaspersky، والتي جاء فيها: "منذ وقت ليس ببعيد، تم اكتشاف بضع عشرات من المكونات الإضافية الضارة في متجر كروم الإلكتروني (متجر ملحقات المتصفح الرسمي لـ"غوغل كروم"/ Google Chrome). وأكثر هذه الإضافات شيوعا تم تنزيلها أكثر من تسعة ملايين مرة، وتم تنزيل هذه المكونات الإضافية إجمالا نحو 87 مليون مرة".ويشار إلى أن "إضافة المتصفح" (browser extension) هي عبارة عن برامج صغيرة لتخصيص متصفح الويب ومنحه ميزات ومهام إضافية. وتسمح المتصفحات عادة بمجموعة متنوعة من هذه الإضافات، بما في ذلك تعديلات واجهة المستخدم وحظر الإعلانات وإدارة ملفات تعرف الارتباط.

واكتشف الباحث في الأمن السيبراني فلاديمير بالانت هذه التطبيقات الضارة. ووجد أولا إضافة متصفح يسمى PDF Toolbox في متجر "غوغل كروم" الإلكتروني وكان قلقا بشأن مهامه.

وقاده ذلك إلى مزيد من التحقيق في المتجر وكشف عن 34 إضافة كاذبة بشأنه يمكن أن تعرض أجهزة المستخدمين للخطر.

وكانت التطبيقات موجودة على المتجر الإلكتروني منذ 2021 و2022. وهذا يعني أن المستخدمين كان لديهم متسع من الوقت لتنزيلها.

ويجدر التحقق من جهازك إذا كنت تعتقد أنك قمت بتنزيلها قبل إزالتها من قبل "غوغل".

وذكرت مدونة Kaspersky: "كقاعدة عامة، تطلب المكونات الإضافية للمتصفح الموافقة على عرض جميع بياناتك وتغييرها على جميع المواقع. أي أنهم يرون كل ما تفعله على جميع المواقع التي تزورها، ويمكنهم تغيير محتوى الصفحة المعروضة بشكل تعسفي".

ويمكن لمنشئي هذه الإضافات سرقة تفاصيل بطاقتك الائتمانية، وجمع بياناتك، وجعل الإعلانات تنهال عليك.

وللبقاء آمنا، أجرِ بحثك قبل تنزيل أي تطبيقات أو ملحقات. وإذا كان لديك أي من التطبيقات التالية، فاحذفها.

إضافات "غوغل كروم" المطلوب حذفها:

Autoskip for Youtube

Soundboost

Crystal Adblock

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easy view Reader view

PDF Toolbox

Epsilon Adblocker

Craft Cursors

Alfa blocker ad blocker

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Cursor-A custom cursor

Amazing Dark Mode

Maximum Color Changer for YouTube

Awesome Auto Refresh

Venus AdBlock

AdBlock Dragon

Readl Reader mode

Volume Frenzy

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

Screence screen recorder

One Cleaner

Repeat button

Leap Video Downloader

Tap Image Downloader

Qspeed Video Speed Controller

Hypervolume

Light picture-in-picture