انت الان تتابع خبر ضربة مُوجعة لتجار المخدرات.. اعتقالات بالجملة ومصادرة كميات كبيرة بـ5 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بإشراف شخصي ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على مجموعة من تجار المخدرات ومصادرة 200 ألف حبة كرستال".وأضافت، أن "المفارز الأمنية القت القبض على شبكة مهمة من تجار المخدرات في اربيل بعد ملاحقتها وتتبع اثارها من العاصمة بغداد، في الانبار"، مبينة أن "العملية اسفرت عن ضبط كيلو كرستال والقاء القبض على 3 عناصر في هذه العملية النوعية".

ومن جهة اخرى وخلال عملية استخبارية دقيقة، تم "ضبط 2 كيلو كرستال والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة في أربيل".

وفي ذات السياق، تم خلال الساعات الماضية "القاء القبض على شبكة من تجار المخدرات في الكوت وضبط 2 كيلو من مادة الكرستال والقاء القبض على متهم مسلح، فيما يقوم العناصر بمطاردة مجموعة من المتهمين يستقلون صهريجا حكوميا في الكوت".

من جهة أخرى، وبعملية نوعية "تم القاء القبض على عدد من تجار المخدرات في كركوك وبحوزتهم 800غرام كرستال، ولازال رجال المديرية يطاردون مجموعة من شبكات الموت الناعم في عدد من المحافظات بهمة عالية وعزيمة كبيرة".