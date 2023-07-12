انت الان تتابع خبر مذيع شهير يسكب الماء على رأسه في نهاية نشرته الإخبارية! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقام الإعلامي بسكب الماء على رأسه امتعاضا من وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن حركته "أنعشتهم" من شدة الحر الذي يعانون منه.

يذكر أن آرمين هو صحفي ومقدم تلفزيوني ومذيع أخبار نمساوي، ولد في 19 أغسطس 1966 في إنسبروك في النمسا.