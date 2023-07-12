انت الان تتابع خبر المعدن الأصفر يرتفع بفعل ضعف الدولار في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1939.43 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو / حزيران.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1944.90 دولارا.



وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪ إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو / أيار.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبًا، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الإثنين إن البنك المركزي على وشك إنهاء تشديد سياسته النقدية ، ومع ذلك هناك عمل يتعين القيام به لخفض التضخم.

تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.6٪ إلى 23.24 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7٪ إلى 930.61 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.13٪ إلى 1252.73 دولارًا.

