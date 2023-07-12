ردا على حادثة الحرق.. الكويت تقر طباعة 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية

قررت الكويت طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف، مترجمة إلى اللغة السويدية وتوزيعها بالسويد، في خطوة وُصفت بـ"الرد الذكي والدبلوماسي"، على حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن رئيس مجلس الوزراء كلّف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم، بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية، لتوزيعها في السويد.



وأوضحت الوكالة الكويتية، أن الهدف يتمثل "بتأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا في جو تسوده المحبة والتسامح والسلام وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني".



وذكر مركز التواصل الحكومي في الكويت، أن الخطوة ستتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتوزيع نسخ المصحف الشريف في السويد.



بدورها، أعلنت الهيئة العامة للقرآن والسنة، بدء طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية، تنفيذا للقرار الحكومي الكويتي.



وتفاعل رواد منصات التواصل مع الإعلان الحكومي، ووصفوه بـ"الرد الذكي والدبلوماسي" على حادثة حرق نسخة المصحف.



وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزق مقيم بالسويد -من أصل عراقي- يدعى سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.



المصدر: وكالات