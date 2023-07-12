«الحرب العالمية على الأبواب».. الصين تتحرك بـ 38 مقاتلة حربية و9 سفن عسكرية وكوريا تطلق صاروخا باليستيا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إنها رصدت وجود 38 طائرة من جيش التحرير الشعبي الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان، حسبما أفادت وكالة سبوتينك الروسية.

وأوضحت الوزارة أنَّ قوات الدفاع الوطني التايوانية راقبت الوضع عن كثب وتنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة، وأضافت أنه جرى تكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية.

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، تايبيه، أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

صاروخا باليستيا

أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى أن آخر عملية إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية كانت في 15 يونيو الماضي.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.