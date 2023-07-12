قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة فى أنحاء الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 15 فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الدهيشة" الواقع جنوب محافظة بيت لحم، جنوب الضفة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكان المخيم، واعتقال ثلاثة شبان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من بلدة دورا، جنوب محافظة الخليل، بجنوب الضفة، كما داهمت منزل الصحفي في وكالة "وفا" جويد التميمي، ومنزل شقيقه رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية علاء التميمي، وعاثت بمحتوياتهما ومحتويات منازل أخرى تخص ذات العائلة خرابا.

اعتقال شابين أحدهما أسير محرر في "نابلس"

وفي شمال الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من محافظة "قلقيلية"، وثلاثة من "طولكرم" بينهم أسيران محرران، كما جرى اعتقال شابين أحدهما أسير محرر في "نابلس".

وذكرت مصادر أمنية في محافظة "أريحا" شرق الضفة، أن شابا أصيب بالرصاص الحي، وجرى اعتقال ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر".

وفي مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "عناتا" وسط مواجهات مع سكانها واعتقلت شابين، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا شمال المدينة، وفتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

الاحتلال يستولى على منزل عائلة فلسطينية بالقدس

وفي سياق آخر، طُرد زوجان فلسطينيان مسنّان من منزلهما في البلدة القديمة بالقدس، أمس الثلاثاء، بعد محاكمة استمرت أكثر من 45 عاماً قرر فيها قضاء الدولة العبرية أخيراً الحكم لصالح مجموعة من المستوطنين اليهود.

وبعد نزاع قانوني مع السلطات الإسرائيلية دام 45 عاماً، اقتحم عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية منزل نورا ومصطفى صب لبن، وطردوا بعنف الأسرة والناشطين الذين مكثوا في المنزل لدعمهما.

وقالت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في بيان، إن عشرات النشطاء الذين احتجوا على الطرد اعتقلوا لاحقاً، ووصفت العملية بأنها "جريمة حرب".

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين استولوا على المنزل الذي دخلوه برفقة شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي أخرجت الزوجين، اللذين لم يحملا معهما سوى شجرة زيتون عمرها 17 عاما.

ووفقا للعائلة ولجمعية "عير عميم"، تمثل المستوطنين في هذه القضية منظمة تحمل اسم "عطيرت ليوشنا" بشخص إيلي أتال.

نضال عائلة صب لبن

يعود تاريخ نضال عائلة صب لبن لأكثر من 45 عاماً، وتملك منزلًا في البلدة القديمة على بعد أمتار قليلة من الحرم القدسي، وعلى رغم محاولاتهم العديدة للحفاظ على منزلهم، أمرت محكمة إسرائيلية اليوم بتنفيذ قرار إخلاء المنزل لصالح مستوطنين.

واستولى الأخير على العقار على أساس أن المنزل كان مملوكاً ليهود قبل قيام دولة إسرائيل في العام 1948، وتسلُّم الأردن إدارة القدس الشرقية لاحقاً. ويستند في القضية إلى قانون إسرائيلي يعود لسبعينات القرن الماضي يسمح لليهود باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل قيام الدولة.

ووفقا لهذا القانون، يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين أن يطالبوا باسترجاعه، أما عائلة صب لبن فتقول إن الأردن قضى في خمسينات القرن الماضي بكونهم "مستأجرين محميين".

إثر ذلك، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في فبراير بإنهاء وضع "المستأجر المحمي" وطرد الأسرة التي استنفدت جميع السبل القانونية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967، وضمّت الدولة العبرية القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وذلك وفق فيديو وتقرير عرضته قناة “يورونيوز”، مساء الثلاثاء.

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