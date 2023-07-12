الناتو يحذر من استخدام النووي.. "قدراتنا تفوق أي خصم"

ياسر رشاد - القاهرة - حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في بيان، من أى استخدام للسلاح النووي ضده، مؤكدًا امتلاكه لقدرات متفوقة على أي خصم، كما شدد على أنه قادر على تحميل عدوه كلفة عالية.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن القادة قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة موسكو

فقد أكد حلف الناتو امتلاكه قدرات متفوقة على أي خصم، مشددا على أنه قادر على تحميل عدوه كلفة عالية.

وجاء في البيان أن أي استخدام للسلاح النووي ضد حلف الناتو سيغير تماما طبيعة النزاع.

وتابع أن قوات حلف الناتو النووية الاستراتيجية تعد أكبر ضمان لأمن الحلفاء.

وأعلن المصادقة على 3 خطط للدفاع الإقليمي من القطب الشمالي حتى البحر الأسود، موضحا أن مبادرة الدفاع الصاروخي ستكون مكملة لاستراتيجية الردع النووي ولا تحل محلها.

الحرب العالمية الثالثة تقترب

أتت هذه التطورات بعدما حذّر ديمتري ميدفيديف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، من أن زيادة حلف الناتو مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.

وأضاف تعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف، بأن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

كما رأى المسؤول الرفيع عبر تليغرام أن الغرب لم يستطع بعدما استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر، وفق قوله. معتبراً أن الدول الغربية باتت في طريق مسدود.

ثم قال: "الحرب العالمية الثالثة تقترب". مشددا على أن كل شيء واضح، وأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف.

جاء هذا الإعلان بعد تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ التي قال فيها إن قادة الحلف قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا.

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا أمس الثلاثاء، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم، وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

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