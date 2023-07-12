الصين.. إجلاء 40 ألف شخص بسبب الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - أجلت السلطات الصينية أكثر من 40 ألف شخص في إقليم سيتشوان بالصين بسبب الفيضانات، فيما تسببت السحب المحملة بمياه الأمطار في هطول كمية كبيرة من المطر على عدة مناطق في البلاد.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الأرصاد الجوية الصينية حالة الإنذار، متوقعة كوارث محتملة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من وسط الصين وجنوب شرقها.

وأغرقت زخات الأمطار الغزيرة غير المعتادة مناطق مختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضرارا بالمنازل ودمرت البنية التحتية وأودت بحياة عدة أشخاص.

تأتي الأمطار والفيضانات في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى من العالم هطولا كارثيا مماثلا للأمطار مما أثار مخاوف حيال وتيرة تغير المناخ.

وأصدرت مدينة تشنغتشو عاصمة إقليم خنان تحذيرا باللون الأحمر وهو الأعلى في نظام تحذير من أربع درجات من أمطار غزيرة فيما سجلت عدة مناطق هطول أمطار غزيرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هيئات الأرصاد الجوية مددت تحذيرا من عواصف مطيرة حتى يوم الخميس لعدة أقاليم.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن بعض هذه المناطق قد يشهد سقوط أكثر من 70 ملليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة بالإضافة إلى عواصف رعدية ورياح شديدة وبرد.

وكثيرا ما حذر مسؤولون من طقس شديد وكوارث جغرافية خلال شهر يوليو.

انهيار أرضي مرعب وسط الصين

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماصي، أعلنت السلطات في الصين، إنقاذ 5 أشخاص بعد انهيار أرضي تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات ودرجات حرارة شديدة في أنحاء كثيرة من البلاد.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جرى إنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع بمقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث وقع الحادث أمس السبت، بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.



وأوضحت وزارة الطوارئ الصينية أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت في حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في مدينة ييتشانج بمقاطعة "هوبي" في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنج ذاتية الحكم لقومية توجيا.

ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه 5 أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.

وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين، حيث تعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة الأرض، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات حر وفيضانات وجفاف.

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