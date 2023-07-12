شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" توصي بضرورة زيادة موازنة وزارة الهجرة لدعم المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس اللجنة، لبحث أداء الوزارات التابعة للجنة وهي وزارة الخارجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وزارة التعاون الدولي خلال دور الانعقاد الحالي".

وبالنسبة لوزارة الدولة الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، أكد نواب اللجنة ضرورة زيادة المبالغ المخصصة لموازنة الوزارة هذا العام والأعوام القادمة حتى تستطيع الوزارة القيام بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب.

وأضافوا :" أن أداء الوزارة يعتبر جيدا جداً حيث أنها تقوم بفتح كل الملفات وتقوم بمجهودات كبيرة حتى تساعد على حل مشاكل المصريين في الخارج.

وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة :" لابد من قيام وزارة الهجرة بمتابعة أحوال المصريين في الخارج والمشاكل التي قد تحدث للمصريين وخصوصاً في المحيط العربي ومعرفة أسباب هذه المشاكل وسرعة حلها وذلك لحصول المصريين في الخارج على حقوقهم كاملة.

وحددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي، ذكرت المادة أن مهام لجنة العلاقات الخارجية تتمثل في:

1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

2-السياسة الخارجية للدولة.

3-المؤتمرات الدولية.

4-العلاقات الدولية.

5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.

7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

9-شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.