شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" يثمن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب مصر أكتوبر باستضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس 13 يوليو، لبحث حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الأزمة على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وأهمها الوقف الفورى لأعمال إطلاق النيران والعودة لمفاوضات السلام بالتنسيق من خلال المسارات الإقليمية والتسوية اللازمة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن اقتراح مصر لاستضافة قمة دول جوار السودان لأنها المعنية لحل الأزمة السودانية ويعكس دور مصر الأفريقي والإقليمى للأطراف المتصارعة فى السودان فى حياد مصر في الأزمة المعقدة من خلال علاقات مصر الطيبة بدول الجوار وخاصة بعد عقد ما يقرب من اثني عشر لقاء لوقف إطلاق النيران بين طرفي النزاع ولم يتم الالتزام، وانطلاقا من تقدير مصر منذ اندلاع الصراع المسلح وتقديمها كافة المساعدات الطبية والغذائية وفتحها الحدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين هربا من نيران الصراع وحصد أرواح المدنيين الأبرياء .

وتمنت الدكتورة جيهان مديح، أن يكون هناك عقوبات علي عدم التزام أحد الطرفين مع وجود قوات حفظ السلام لحقن الدماء للالتزام ببنود الإتفاق وأن تتوصل القمة لاتفقات ملزمة للطرفين، وأهمها احترام الهدنة، وتوفير مسارات آمنة لدعم المدنيين وتوفير الدعم الإغاثي في المناطق التي تشهد اشتباكات وإطلاق النار، مشيرة إلى أن مصر دائما تفضل الحلول السلمية وتسعي إليها.