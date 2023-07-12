انت الان تتابع خبر نشيد "إسرائيل" يُعزف لأول مرة بالسعودية.. ما هو موقف العرب؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداول إعلاميون "إسرائيليون" نشروا مقاطع فيديو تظهر لقطات للاعبين إسرائيليين وهم يرفعون علم بلادهم وسط عزف موسيقى النشيد الوطني. وهذه المرة الأولى على الأرجح التي يعزف فيها النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية ، حسبما ذكر موقع "الغمينر". وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية" أفادت بأن فريق الألعاب الإلكترونية "الإسرائيلي" المصنف الثاني عالميا، سافر إلى الرياض عبر الإمارات ودخل المملكة الخليجية بجوازات سفر "إسرائيلية". ومن المحتمل ان يكون هناك موقف من الدول العربية المعادية للكيان الاسرائيلي، بشأن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية.

