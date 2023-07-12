انت الان تتابع خبر طلب يد حبيبته في الطائرة.. كابتن لبناني يشغل مواقع التواصل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، فتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعد شابة جالسة بانتظار إقلاع الطائرة، معبراً لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته، ثم طلب الزواج منها.

ووسط تصفيق الركاب وحماسهم، أعربت الفتاة عن موافقتها ثم اتجهت إلى غرفة القيادة حيث ظهر الكابتن وهو يحمل خاتم الخطوبة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد الركاب على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد تفاعلاً هائلاً خلال ساعات قليلة.