ثلوج في جوهانسبرج لأول مرة منذ 10 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - تساقطت الثلوج وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لأول مرة منذ 10 سنوات.

حذَّرت خدمات الأرصاد الجوية من إغلاق محتمل للطرق ودرجات حرارة شديدة البرودة فيما لم تتعرض المدينة لمثل هذا الطقس، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1700 متر، ومع ذلك لا يزال هطول الثلوج نادرا، وكانت آخر مرة شوهد فيها تساقط للثلوج في عام 2012.

وشددت خدمة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا من أن درجات الحرارة الجليدية تشكل خطرًا على المواطنين بينما تتجاوز طلبات التدفئة المتزايدة إمدادات الكهرباء مع استمرار شتاء جنوب أفريقيا في يوليو وأغسطس. وقال فرانسوا إنجلبريخت أستاذ علم المناخ بجامعة ويتواترسراند: إن الثلوج تتساقط في جوهانسبرغ بالمتوسط مرة كل خمس سنوات​​، مع تساقط كثيف للثلوج مثل تلك التي شوهدت أمس الأول مرة كل 10 إلى 20 عاما.