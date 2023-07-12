بنس يهاجم ترامب.. ويستبعد قدرته على إنهاء حرب أوكرانيا خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - نفى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس إدعاءات، دونالد ترامب، بوقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وفي مارس الماضي، تعهّد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن بإمكانه وقف الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، وبعد مرور أشهر، أكد مايك بنس أن ترامب لا يستطيع إنهاء حرب أوكرانيا في 24 ساعة كما يدعي.

وانتقد المرشح الحالي لانتزاع بطاقة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة منافسه على البطاقة، بأن القيام بما يقوله ترامب سيعني الاستسلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الإخبارية.

كذلك تابع عن الكيفية التي يعتقد بها أن الحرب في أوكرانيا ستطوى، معتقدا أن الأمر ينتهي بإعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه للفوز.

وشدد على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب في يوم واحد، هي إذا أعطي بوتين ما يريد.

وكان ترامب زعم مرارا وتكرارا، منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

كما قال الرئيس السابق إنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دورا مهما في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية".

حرب تصريحات

أتى هذا الكلام في وقت تكررت فيه حرب التصريحات بين الحلفاء خلال الفترة الماضية.

فقبل يومين حذر بنس منتقدا ترامب بسبب الرئيس الروسي، مشددا على أن بوتين قد ينتقل على الأرجح إلى الدول المجاورة إذا تمكن من تجاوز أوكرانيا، في إشارة إلى ليتوانيا أو إستونيا أو لاتفيا.

وقال: "ستكون تلك دولا يتعين علينا إرسال قواتنا المسلحة إليها للقتال بموجب معاهدة الناتو، لذا أعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن نقدم للأوكرانيين ما يحتاجون إليه، لمساعدتهم في صد القوات الروسية هناك".

المرشح الرئاسي الأكثر صراحة

يشار إلى أن بنس التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، وبرز مؤخرا باعتباره المرشح الرئاسي الأكثر صراحة في الحزب الجمهوري لصالح تقديم الدعم للأوكرانيين.

في حين زعم ترامب مرارا وتكرارا منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد دون لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

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