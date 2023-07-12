ستولتنبرج يؤكد: أوكرانيا الآن أقرب للناتو من أي وقت مضى

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام للحف شمال الأطلسي "الناتو" ناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا الآن أقرب إلى الحلف من أي وقت مضى، فيما أشار إلى أن دعم المجهود الحربي الأوكراني هى المهمة الأكثر إلحاحاً للحلفاء الغربيين في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وقال ستولتنبرغ لزيلينسكي من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل عن متى ستصبح أوكرانيا عضواً بالحلف: "أتطلع لليوم الذي نجتمع فيه كحلفاء"، وفق رويترز.

المهمة الأكثر إلحاحًا للغرب

فيما أضاف أن دعم المجهود الحربي الأوكراني في مواجهة روسيا يظل هو المهمة الأكثر إلحاحاً للحلفاء الغربيين في الوقت الحالي على الرغم من المحادثات الجارية بشأن موقف انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلاً.

كما أردف: "بالطبع الضمانات والوثائق واجتماعات المجلس أمور مهمة لكن المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي ضمان تقديم ما يكفي من الأسلحة للرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي وقواته المسلحة".

موعد انضمام أوكرانيا للناتو

بدوره، أعلن زيلينسكي أنه "واثق" من أن بلاده ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي "بعد الحرب" الجارية مع روسيا.

وأكد خلال المؤتمر الصحافي: "أنا واثق من أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف الناتو بعد الحرب. وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك"، حسب فرانس برس.

ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا

فيما رحب بـ"الضمانات الأمنية" التي قررت مجموعة السبع تقديمها لبلاده، غير أنه أكد في الوقت عينه أن هذه الضمانات لا يمكن أن تحل محل مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

وشدد على أن "الضمانات الأمنية مهمة جداً للشعب الأوكراني، لكنها ضمانات لأوكرانيا باتجاه عضويتها في الناتو" وليست "بديلاً عن (انضمامها) إلى الناتو".

أسلحة بعيدة المدى

إلى ذلك أوضح أن بلاده تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا وأنه سيطرح المسألة في محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.

فيما شكر بايدن على قرار تزويد كييف بذخائر عنقودية قائلاً إنها ضرورية للدفاع الأوكراني والمساعدة في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

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