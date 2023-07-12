كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا جديدا غير محدد باتجاه بحر الشرق، بعد أيام من تهديدها بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي.



في التفاصيل، كشفت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء، عن أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق، لافتة إلى أنه تم إطلاقه بزاوية مائلة وحلق لـ1000 كيلومتر.

وتوعد رئيس كوريا الجنوبية بأن تدفع بيونغ يانغ ثمن أعمالها التي وصفها أنها غير قانونية.

من جانبه، أكد حرس الحدود الياباني سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية.

وقالت حكومته إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا استفزاز خطير وانتهاك للقرارات الدولية، مضيفة أن طوكيو قدمت احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في الصين.

تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها

أتت هذه التطورات في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها مع توقف الحوار وإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، بلاده دولة نووية بشكل لا عودة عنه، داعياً قيادات جيشه إلى تعزيز تطوير الترسانة العسكرية وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية.

وتوعدت سيول وواشنطن بأن تواجه بيونغ يانغ رداً نووياً وإنهاء الحكومة الحالية في كوريا الشمالية في حال استخدامها أسلحتها النووية.

يشار إلى أن متحدثاً باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، كان قال إن الولايات المتحدة كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب من خلال طلعات "استفزازية" لطائرات تجسس أميركية، وفق قوله.

كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن المتحدث تحذيره "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة".

وليل الاثنين، أشارت كيم يو يونغ، شقيقة الزعيم كيم يونغ أون ومستشارته المقربة، إلى أن طائرة تجسس أميركية خرقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين صباح اليوم نفسه.

وحذرت في بيان من اتخاذ ما سمّتها "خطوة حاسمة" إذا تجاوز الجيش الأميركي الخط العسكري لحدودها البحرية.

وفي وقت سابق، حذرت عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم، كيم جونغ أون، الولايات المتحدة من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية من قبل الطيران الأمريكي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم يو جونغ قولها، إنه "في حال تكرار الانتهاك فسيكون ذلك أمرا خطيرا للعسكريين الأمريكيين".

وأكدت أن الجيش الكوري الشمالي مستعد لاتخاذ إجراءات، ردا على "استفزازات" الولايات المتحدة.

وأشارت كيم يو جونغ إلى أن طائرة استطلاعية أمريكية انتهكت الأجواء فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية في بحر اليابان 8 مرات يوم الاثنين 10 يوليو.

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