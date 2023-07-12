إسبانيا.. خفر السواحل يبحث عن مئات المهاجرين قبالة جزر الكنارى

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ خفر السواحل في إسبانيا، أمس الثلاثاء، البحث عن ثلاثة قوارب على متنها أكثر من 300 مهاجر والتى أبحرت من السنغال وفقدت قبالة جزر الكنارى، بعد يوم من إنقاذ عشرات المهاجرين في نفس المنطقة فيما لم يعثر حتى الآن عليهم.

وقالت متحدثة باسم هيئة الإنقاذ البحرى بإسبانيا -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه تم الاستعانة بطائرة إنقاذ لكنها "لم تعثر على القوارب"، مضيفة أن خفر السواحل في إسبانيا طلب أيضا من سفن أخرى في المنطقة أن تشارك فى عملية البحث.

من جانبها، قالت هيلينا مالينو المسئولة بمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشئون المهاجرين في تغريدة على موقع "تويتر" إن: "كل دقيقة مهمة للعثور على أكثر من 300 شخص على قيد الحياة على متن القوارب السنغالية، نحن بحاجة إلى مزيد من وسائل البحث وتعاون أكثر بين موريتانيا وإسبانيا والمغرب".

فقدان مئات المهاجرين

وكانت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشئون المهاجرين قد أعلنت أول امس الاثنين فقدان مئات المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب غادرت من "كافونتين" وهي بلدة ساحلية في جنوب السنغال على بعد نحو 1700 كيلومتر من "تينيريفي" إحدى جزر الكناري بإسبانيا.

وكان قد جرى الإبلاغ في البداية عن وجود 86 شخصا على متن القارب.

ويُعتقد أن القوارب الثلاثة المفقودة غادرت سواحل السنغال في الأسابيع الأخيرة، وفقا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية.

وقال متحدث باسم المنظمة التي تقدم المساعدة للمهاجرين لوكالة "فرانس برس" إن "قاربا يحمل نحو 200 شخص والقاربين الآخرين بين 50 و70 شخصا".

وأفادت هيلينا مالينو مؤسسة "كاميناندو فرونتيراس" الإثنين أن أكبر قارب غادر بلدة كافونتين الجنوبية في السنغال التي يعتاش سكانها من الصيد في 27 يونيو وعلى متنه "العديد من القاصرين"، نقلا عن عائلات قالت إنها فقدت الاتصال بالسفينة قبل أيام.

وتقع كافونتين على بعد 1,700 كيلومتر جنوب جزر الكناري.

وأضافت المنظمة أن القاربين الآخرين وعلى متنهما نحو 120 شخصا غادرا الساحل السنغالي في 23 يونيو.

وتعد السنغال إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا

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