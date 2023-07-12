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كربلاء.. انقطاع مستمر للمياه في بعض المناطق والأهالي يتجهون إلى الآبار

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بغداد - ياسين صفوان - شح المياه في البلاد يدق ناقوس الخطر، محافظة كربلاء المقدسة كبقية مناطق العراق تأثرت بالازمة، إذ تشهد عدة أحياء في مركز المدينة انقطاعا في مياه الاسالة، مما أجبر الأهالي على استخدام الآبار والحوضيات، مطالبين الجهات الحكومية بوضع حلول واقعية.

ورغم المشاريع العملاقة التي خصصت لقطاع الماء في مدينة كربلاء الا ان المحافظة لا تزال تعتمد على نظام المراشنة، أي تخصيص ساعات معينة لإيصال الماء لكل حي وقطعه عن الاحياء الاخرى.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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