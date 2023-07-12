لضم رافينيا.. برشلونة يتلقى اول عرض من ناد سعودي

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة استقبل أول عرض جاد من أحد الأندية السعودية (لم يتم الكشف عن اسمه)، للظفر بخدمات رافينيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابعت الصحيفة: "رغم أن رافينيا أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يريد سوى الاستمرار في صفوف برشلونة والنجاح بالقميص الكتالوني، لكن إذا كان العرض مغريا لإدارة برشلونة فسيتم بيع اللاعب".



ويسعى برشلونة لتخفيض فاتورة الرواتب، وضخ المزيد من الأموال لخزينته لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها في السنوات الأخيرة.

وكان رافينيا انضم لصفوف برشلونة قادما من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي صيف العام الماضي، وساهم في تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني والدوري في الموسم المنصرم.