قادماً من بنفيكا.. باريس يعلن ضم "شير ندور" رسمياً

وجاء في بيان للنادي الباريسي، أن ابن الـ18 عاما "وقع على عقد لمدة خمس سنوات وسيرتدي القميص رقم 27" بعد انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي.

ونقل النادي الباريسي عن لاعبه الإيطالي الجديد قوله "أنا متأثر حقا. إنه مزيج من المشاعر، لكنها سعادة قبل كل شيء لأن باريس سان جيرمان أحد أفضل الأندية في العالم، وبالنسبة لي، إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه العائلة الجديدة".



وبدأ اللاعب المولود من أب سنغالي وأم إيطالية في بريشيا، مسيرته اليافعة مع بريشيا في 2009 ثم انتقل إلى أتالانتا في 2013 ومنه إلى بنفيكا في 2020 حيث وقع على أول عقد احترافي.

وبات شير ندور، سادس صفقة لبطل فرنسا هذا الصيف بعد المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، الفرنسي لوكا هرنانديز، الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن.

