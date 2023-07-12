شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور جامعة النهضة لمتابعة سير مبادرة "محو الأمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة في بني سويف وعضو مجلس الشيوخ، لمتابعة وتنسيق سير مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الجامعة.

وخلال اللقاء تم متابعة ما تم من إجراءات ضمن المبادرة في قريتي «الهرم وأبو النور»، حيث اختارتهما التنسيقية كنموذج للدراسة والتحليل سعيًا للوصول بهما إلى مستوى اقتصادي ومعيشي أفضل.. وقريتي «الهرم وأبو النور» هما الأقرب لهرم ميدوم السياحي، الذي وضعته وزارة السياحة مؤخرًا على خريطة السياحة المصرية، وهو أحد المقترحات الرئيسية التي اتخذتها التنسيقية بعين الاعتبار من خلال وضع برنامج للتدريب والتطوير بالمنطقة.

جدير بالذكر، أن مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية تستهدف إحياء المحورين الاقتصادي والمجتمعي، من خلال محو أمية السيدات ورفع درجات التدريب والوعي لديهن لإلحاقهن بسوق العمل، وكذلك تحويل قريتي «الهرم وأبو النور» إلى وحدات اقتصادية منتجة تساهم في رفع الاقتصاد الرسمي، وتطوير المنطقة الأثرية بهرم ميدوم وتحويلها إلى مقصد سياحي يتم إدراجها على الرحلات المنظمة للشركات السياحية.

شارك فى اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًا من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن الأعضاء بسمة سعيد دسوقي، هند رحومة، علي حسين، لبنى خليفة، حنان جوهر، محمد طه، أسماء عبد الله.. فيما حضر اللقاء من الجامعة د. إسلام السيد أبو المكارم عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومعيد بكلية إدارة الأعمال، د. محمد خالد أبو طيرة منسق البروتوكول وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هاجر سعد الدين عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة وعضو التنسيقية.

ومن جانب المحافظة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، كما حضر اللقاء معتز عبد الرؤوف، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، أسامة ويليام، مدير عام العلاقات العامة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف.