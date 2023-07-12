رئيس جنوب افريقيا يصف حرق شاحنات البضائع بـ " التخريب الاقتصادي"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا، عن حرق عشرات الشاحنات خلال الأيام الأخيرة، واصف رئيس الدولة سيريل رامافوزا بـ" التخريب الاقتصادى".



قالت الشرطة، إن مجهولون اشعلوا النيران في أربع شاحنات، في منطقة مقاطعة مبومالانجا شمال شرق البلاد، اليوم الأربعاء، وهو الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة التي تقلق المتخصصين في النقل ومجتمع الأعمال.



وأوضح إننا لا نعلم من وراء ذلك الأعمال الإجرامية، لكنها شئ منظم ومجهولون لديهم غرض في زعزعة البلاد، مضيفًا أن المعلومات المبدئية تفيد بوجود هجمات علي شاحنتين مرتبطة بالعمل، مؤكدين بأنه جاري الانتهاء من التحقيق .

وأكدو أن نقله 80% من الشاحنات البضائع في جنوب افريقيا، وفقًا لاتحاد التجارة في جنوب إفريقيا SATAWU.

ضربت فيضانات قوية عدة مناطق في "جنوب أفريقيا"، لاسيما مدينة ديربان وما حولها، أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وفقدان 7 آخرين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الجمعة، لقي ستة أشخاص حتفهم اليوم في ديربان، بالإضافة لشخص سابع لقي حتفه في مدينة بورت شبتسون الساحلية في الجنوب، بحسب ما أكدته السلطات المحلية، في حين أفادت حكومة مقاطعة "كوازولو ناتال" بأن فرق الإنقاذ تُواصل البحث عن سبعة أشخاص مفقودين.

وتسببت الفيضانات في تدمير 70 منزلًا بشكل كُلي وتضرر أكثر من 100 منزل بشكل جزئي بمدينة ديربان المنكوبة، حيث قالت حكومة المقاطعة إن أكثر من 150 شخصًا أصبحوا بلا مأوى، في حين لجأ الكثيرون إلى المدارس والمباني الأخرى.

الأمطار الغزيرة والرياح العاتية:

وضربت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا هذا الأسبوع، حيث بلغت سرعة الرياح أكثر من 160 كلم في الساعة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن الاتصالات الإفريقية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستستمر في إطار مساعي الوساطة.

جاء ذلك في تصريحات باندور خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ردًا على سؤال حول كيفية تأثير الأحداث الأخيرة في روسيا على أنشطة البعثة الأفريقية، حيث تابعت: "لن نتوقف عن التفاعل مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، حيث تود جنوب إفريقيا إنهاء الصراع في أوكرانيا".