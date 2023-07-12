تعليق روسي قوي على صورة زيلينسكي المُتداولة في قمة الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، على الصورة المُتداولة والمُثيرة للجدل للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في قمة الناتو واقفًا يعضّ شفتيه، فيما انصرف عنه حلفاؤه يتبادلون الأحاديث والمجاملات وحتى القبلات.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، قالت زاخاروفا في منشور أرفقته بالصورة المتداولة: "في هذه الصورة كل شيء يبدو جميلا حقا.. من نظرة زيلينسكي إلى ماكرون إلى صورة زوجة رئيس الوزراء السويدي بيرغيتا آد، التي انتخبوها كاهنا لوثريّا مؤخرا.. حفل حاشد لقيم الغرب".

ولخصت صورة واحدة متداولة ما تمخض عن قمة "الناتو" أمس الثلاثاء، حيث ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وحيدا قبيل التقاط صورة جماعية لزعماء دول الحلف وزوجاتهم.

الصور المتداولة للرئيس الأوكراني:

وتظهر إحدى الصور المتداولة للرئيس الأوكراني وهو يقف وحيدا ممتعضا في الصورة الجماعية، بينما انشغل الموجودون بالأحاديث الجانبية، في تجاهل واضح لزيلنسكي الذي يلهث لانضمام بلاده إلى حلف "الناتو".

وأثارت خيبة الأمل التي حملها بيان القمة الختامي لزيلنسكي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الساخرة عليه وأشار نشطاء إلى أنه سيلقى مصير بعض الزعماء الذين دعمتهم واشنطن في البداية وتركتهم لاحقا ليواجهوا نهاية غير متوقعة.

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تريد "الصدق" في العلاقات مع حلف الناتو، معتبرا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف".

وعبر زيلينسكي يوم الخميس للصحفيين، وهو إلى جانب الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، بالقول "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مضيفا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف"، حيث تأتي تصريحاته قبل قمة مهمة للناتو في فيلنيوس.

ووقع زيلينسكي ورئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف، الخميس، إعلانا مشتركا في صوفيا يدعم عضوية أوكرانيا في الناتو.

وكتب نائب رئيس مكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن بلغاريا أصبحت اليوم "شريكنا المهم في منطقة البحر الأسود. إنها الدولة الـ22 التي رسّمنا معها دعم عضوية أوكرانيا في التحالف، نتيجة اجتماع ثنائي بين رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا، نيكولاي دينكوف، في صوفيا، فقد تم التوقيع على إعلان مشترك حول التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".

واعتبر نائب رئيس مكتب زيلينسكي أن الوثيقة، من بين أمور أخرى، تؤكد أن بلغاريا تدعم اكتساب أوكرانيا لعضوية الناتو بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.