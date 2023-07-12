حصاد الانعقاد الثالث.. "شباب النواب" تناقش 160 طلب إحاطة و126 توصية للحكومة

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حصاد عملها بدور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعى الثانى، وذلك بعد إعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد.

وأوضحت اللجنة فى بيان صحفى اليوم، عدد الاجتماعات بلغت 150 اجتماعا اجتماعا، وعدد الساعات التى استغرقتها اجتماعات ما يقرب من 200 ساعة عمل، وفيما يتعلق بالجانب الرقابى فقد ناقشت اللجنة عدد 160 طلب إحاطة من إجمالى 223 طلب إحاطة محال إليها، وقد أصدرت اللجنة بشأن الطلبات التى ناقشتها 126 توصية تم إحالتها للحكومة لتنفيذها.

وأضافت اللجنة أنه بالنسبة للجانب التشريعى فقد عقدت اللجنة ثمانى جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعى قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوى، وآية مدنى فى ذات الموضوع استغرقت نحو 29 ساعة عمل، وقد تم دعوة جميع المعنيين بالشأن الشبابى والرياضى لحضور تلك الجلسات منهم اللجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية (الأولمبية – غير الأولمبية)، الأندية الشعبية والجماهيرية، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، المستثمرين فى المجال الرياضى، خبراء اللوائح والقوانين، الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

وناقشت اللجنة ووافقت على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 لكل من ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وأصدرت توصياتها بشأنها.

فيما يتعلق بموضوعات المناقشة العامة فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عددًا من موضوعات المناقشة العامة منها:

- مناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 (اجتماع 28 مايو 2023)

- مناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023 (اجتماع 30 مايو 2023).

- مناقشة استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بباريس 2024 والمعوقات والمشكلات التى تواجهها للعمل على حلها وتذليل العقبات (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة دور شركة "المدن" للخدمات الرياضية فى صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة قضايا الاندية الشعبية والجماهيرية وكيفيه حل المشكلات المتعلقه بها ودعم هذه الانديه للحفاظ عليها من الاندثار

- مناقشة قضية استبدال الأراضى بمراكز الشباب لاتاحة الفرصة لتوفير أراضى وملاعب جديدة تتيح ممارسة الشباب الرياضة بصورة أفضل واستغلال الأراضى المخصصة للمراكز بشكل أفضل

- مناقشة الاستثمار فى هيئة استاد القاهرة والعمل على استغلال المساحات الشاسعة فيه.