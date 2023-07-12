انت الان تتابع خبر يمنع الرؤساء الانسحاب من "الناتو".. مشروع قانون أمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة رويترز ان " أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طرحوا مشروع قانون لمنع الرئيس من الانسحاب من التحالف العسكري دون موافقة مجلس الشيوخ".

جاء ذلك عقب قمة مهمة للحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث نص مشروع القانون على أنه "ليس للرئيس أن يعلق أو ينهي أو يشجب أو يسحب الولايات المتحدة من معاهدة شمال الأطلسي، التي أبرمت في واشنطن العاصمة في الرابع من أبريل نيسان 1949، إلا بمشورة وقبول مجلس الشيوخ، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحضور، أو بموجب قانون صادر عن الكونغرس".



وحظي مشروع القانون بدعم السناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات، وهو أيضا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.

يذكر أن مشروع القانون كان طرح في سنوات سابقة، خصوصا في ظل حكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي أبدى رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من التحالف العسكري.

ويتطلب مشروع القانون موافقة مجلس الشيوخ بالكامل، فيما أعلن أعضاء في المجلس حشد تأييد من لجنة العلاقات الخارجية، العام الماضي، بدعم قوي من الحزبين، وسط توقعات بدعم أقوى في ظل تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والحاجة الملحة لتوسيع الحلف.

