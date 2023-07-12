انت الان تتابع خبر عبر رسالة.. اقتراح اممي لبوتين بشأن اتفاق تصدير الحبوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، أن غوتيريش "بعث رسالة إلى بوتين أمس الثلاثاء يقترح فيها سبيلا للمضي قدما في زيادة التسهيلات الممنوحة لصادرات الأغذية والأسمدة الروسية، وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود".وأكد المتحدث باسم "غوتيريش" أن "الهدف من المقترح إزالة العقبات التي تؤثر على المعاملات المالية التي تجري من خلال البنك الزراعي الروسي، وهذا مصدر قلق كبير عبر عنه الاتحاد الروسي، والسماح في نفس الوقت بالتدفق المستمر للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".

وتنتهي يوم الاثنين المقبل مدة الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

