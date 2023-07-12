بعد حصوله على مليارين من السعودية.. المركزي الباكستاني يتلقى وديعة إماراتية بمليار دولار

تلقت باكستان، الأربعاء، وديعة مالية بمليار دولار من الإمارات، في مسعى لدعم الاحتياطات الأجنبية المستنفدة للبلد الواقع جنوب آسيا ولاحتواء أزمة ميزان المدفوعات المتصاعدة.



وقال وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، في كلمة متلفزة، إن المعونة المالية ستساعد على "حل" مشكلة الاحتياطات الأجنبية للبلاد.



وأضاف أن "الودائع الجديدة من الحليفين القديمين (السعودية والإمارات) أزالت التكهنات بشأن تخلف إسلام أباد عن سداد ديونها".



وأمس الثلاثاء، أعلن وزير المالية تلقي البنك المركزي في باكستان وديعة مالية من المملكة العربية السعودية، بقيمة ملياري دولار أمريكي.



يأتي ذلك بعد أيام من توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، منها 1.1 مليار دولار بشكل عاجل، وذلك بعد تعثر في المفاوضات دام 8 أشهر.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقع الصندوق السعودي للتنمية مع البنك المركزي الباكستاني اتفاقية لمنحه وديعة مالية بقيمة 3 مليارات دولار لمدة عام.



ومطلع العام الجاري، وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بدراسة رفع قيمة وديعة المملكة لدى البنك المركزي في باكستان إلى 5 مليارات من 3 مليارات دولار.

المصدر: الأناضول