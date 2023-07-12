زلة لسان تفضح بايدن حول عدد أعضاء حلف الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - وقع الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، في زلة لسان جديدة أثناء إلقائه الكلمة في ختام قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، إذ لم يتمكن من تسمية عدد أعضاء الناتو بشكل صحيح.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، قال بايدن إن "الناتو سيكون قريبا في الثاني والثلاثين... وسيكون حرا... ثلاثين حرا... 32 عضوا حرا يقفون معا لحماية شعبنا وأراضينا".

يُذكر أن فنلندا أصبحت العضو الـ31 في حلف الناتو في أبريل الماضي، بينما لا يزال طلب السويد للعضوية في الحلف بحاجة إلى مصادقة البرلمان في كل من تركيا وهنغاريا.

عضوية السويد في الناتو:

وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن تركيا وافقت على عضوية السويد في الناتو، وستحيل الوثائق إلى البرلمان التركي للمصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف قريبا، ولكن لم يتم تحديد أي موعد للقيام بذلك.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله من طرف الملك البريطاني تشارلز الثالث، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، انتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين.

واستقبل الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو".

وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

وقال خبير آداب السلوك، وليام هانسون، في تعليقه على ذلك، إنه قادة الدول يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث.

وبرر خطأ الرئيس الأمريكي بحقيقة أنه "ربما كان مرتاحًا جدًا أو لم يستمع للتنبيهات".