بايدن يُمازح زيلينسكي.. لن تتمكن من التخلص منّا

ياسر رشاد - القاهرة - مزح الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، مع نظيره الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس، قائلاً إن "كييف لا خلاص لها من واشنطن".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، في بداية الاجتماع الذي بثته قناة "رادا" التلفزيونية، قال بايدن مازحًا: "أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا".

وقبل بدء الاجتماع، غرد زيلينسكي على حسابه في "تويتر"، بأن القادة في المحادثات سيناقشون "أمن أوكرانيا وكل ما من شأنه تعزيزه".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأوكراني مع ممثلي الدول الأعضاء في الحلف، أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

انضمام السويد وأوكرانيا للناتو:

من ناحية أخرى، زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن عدم توافق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي حول انضمام السويد وأوكرانيا للناتو يشكل "تهديدا" للأمن العالمي.

وقال زيلينسكي يوم الجمعة خلال زيارة إلى سلوفاكيا إنه يعتقد "أنه ليست هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدا لقوة الحلف"، معتبرا أن هذا الأمر "في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره".

وصرح زيلينسكي في وقت سابق، بأن بعض الأعضاء في الناتو لا يؤيدون عضوية أوكرانيا لأنهم "خائفون من روسيا"، حسب قوله.

وأفاد زيلينسكي للصحفيين "قد تكون هناك بعض الصعوبات في الحصول على دعم كافة أعضاء الحلف. البعض ينظرون إلى موسكو وخائفون من روسيا، لكنني أعتقد أن هذه فرصة كبيرة لإظهار شجاعة الحلف وقوته".

ولم يرد زيلينسكي على سؤال حضوره قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري من عدمه، فيما أضاف أن أوكرانيا تريد إشارة واضحة بأنها ستصبح عضوا في الحلف، مشيرا إلى أنها "تحتاج إلى الدعوة" للانضمام إلى الناتو.

يُذكر أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، كان قد أعلن في وقت سابق، أن عضوية أوكرانيا في الحلف مستحيلة ما دام النزاع على أراضيها مستمرا.