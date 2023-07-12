مجموعة السبع تُصدر بيانًا مُهمًا حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت دول "مجموعة السبع"، مساء اليوم الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا على المبادئ العامة للضمانات الأمنية المستدامة لأوكرانيا، كما تعهدت بزيادة إمدادات الأسلحة لنظام كييف.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، اتفقت مجموعة السبع على:

- الإبقاء على أصول روسيا الاتحادية مجمدة حتى "تعوض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

- زيادة إمداد كييف بالأسلحة وتسريع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب قوات كييف.

- توريد المعدات العسكرية الحديثة للقوات البرية والجوية والبحرية، شرط أن تتعهد أوكرانيا بإجراء إصلاحات لضمان الرقابة الأهلية على مؤسسة الجيش.

حرب جديدة مع روسيا:

- تقديم مساعدة عسكرية عاجلة لأوكرانيا في حال نشوب حرب جديدة مع روسيا في المستقبل.

- تزويد كييف بالأسلحة الحديثة بما فيها الطائرات والصواريخ بعيدة المدى.

من ناحية أخرى، رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالضمانات الأمنية لكييف من دول مجموعة السبع، مؤكدا رغم ذلك أنها لا تعوّض عضوية بلاده في "الناتو".

وفي تصريح بعد محادثاته مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم، قال زيلينسكي إنه يجب النظر إلى وعود مجموعة السبع على أنها "ليست بديلا عن عضوية الناتو، بل ضمانات أمنية على طريق التكامل".

وقال إن "نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس جيدة، لكن إذا تلقينا الدعوة لعضوية الحلف، سيكون ذلك هو الأمثل"، مشددا على أن "أوكرانيا كانت وستبقى مصدرا لأمن أوروبا ولن تحتاج إلى خطة خاصة للانضمام إلى الناتو".

وأضاف: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا أكدتها مجموعة السبع وكييف ستصبح عضوا متساويا مع بقية أعضاء الناتو. نتفهم أن شركاءنا يدعموننا بالسلاح كي ندافع عن أنفسنا وأننا لن نتمكن من الانضمام للناتو خلال الحرب".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته بأن أوكرانيا ستنضم للأطلسي "بعد الحرب".