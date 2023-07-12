ألمانيا تُوضح حقيقة تسليم طائرات "يوروفايتر" الحربية للسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تُسلم طائرات "يوروفايتر" الحربية للسعودية في المستقبل القريب، مُوضحًا خلال اليوم الثاني لقمة الناتو في فيلنيوس، أن برلين "لن تُصدر أي قرار بخصوص تسليم طائرات "يوروفايتر" للسعودية في القريب العاجل".

وقال مصدر حكومي لوكالة "رويترز"، إن ألمانيا لن تتخذ قرارا بهذا الصدد خلال الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي عام 2025.

الحرب في اليمن:

ويأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" نقلا عن وثيقة حكومية، أن ألمانيا "ستؤجل طلبات الحصول على تراخيص تصدير مقاتلات "يوروفايتر" للسعودية حتى نهاية الحرب في اليمن".

وعلقت ألمانيا مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، متخذة نهجا أكثر صرامة من حلفاء رئيسيين، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومُنذ تطبيع العلاقات الذي حصل بين السعودية وإيران منذ بداية العام الجاري، تضغط بريطانيا على ألمانيا باتجاه تزويد المملكة بالطائرات، مبررة ذلك بأنه "لم يعد بوسعها منع تصدير طائرات يوروفايتر لأطراف ثالثة".

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الائتلاف الحاكم في ألمانيا على خلاف حول ما إذا كان سيتراجع عن موقفه تحت وطأة الضغط البريطاني، في حين يعارض حزب الخضر هذه الخطوة بشدة.