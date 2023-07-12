زيلينسكي: أوكرانيا غير مُهتمة بنشر قوات أجنبية على أراضيها

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت "كييف" أنها غير مُهتمة بنشر قوات أجنبية على أراضيها، طالما أنها ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال زيلينسكي في لقاء صحفي عقب قمة الناتو، مع قناة "رادا" التلفزيونية: "لا أحد يطرح هذا السؤال (نشر قوات مسلحة أجنبية في أوكرانيا)، ولسنا مهتمين به، ولا دول الناتو. ونحن لسنا في الناتو كي تتمركز قوة مسلحة أو أخرى معنا".

وأضاف: "في هذه الحالة، قواتنا المسلحة كافية، والقضية تكمن في أحدث تسلح على غرار الناتو. وعندما ننضم إلى الحلف، أنا متأكد من أنه يمكن دعوتهم لتوفير الأمن على أراضي الدول الأخرى".

حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا:

وفي وقت سابق، وافق زعماء حلف "الناتو" في قمة فيلنيوس على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاثة عناصر، حيث قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع "الناتو" وإنشاء مجلس "الناتو – أوكرانيا" وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، التي ستقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.

وبحسب الأمين العام، فقد أكد قادة دول الحلف أن أوكرانيا ستصبح عضوا في "الناتو" عندما يتم استيفاء الشروط.

من ناحية أخرى، أكد رئيس أوكرانيا، أن بايدن بإمكانه وقف النزاع القائم في 5 دقائق، فيما أكد أن كييف تتلقى "إشارات خطيرة" من سياسيين أمريكيين على تقليص المساعدات العسكرية .

وصرح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة ABC News قائلا "إذا كنا نتحدث عن إنهاء النزاع على حساب أوكرانيا، أي عبر إرغامنا على التخلي عن أراضينا. حسنا، أعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن أن ينهي بايدن النزاع في خمس دقائق.. لكننا لن نوافق على ذلك".

وفي السياق ذاته، عرج زيلينسكي على ما صرح به الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما وعد بإنهاء الأعمال القتالية خلال 24 ساعة.