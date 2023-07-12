الرسوم والرابط.. شروط التقديم بمعهد الإدارة العامة في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر معهد الإدارة العامة من الهيئات الحكومية المستقلة في المملكة العربية السعودية، مؤشر البحث العالمي جوجل، باحثين عن رسوم التقديم وشروطه ورابط التقديم.

رسوم التقديم في معهد الإدارة العامة بالسعودية

تصل رسوم الدراسة المتوقعة داخل معهد الإدارة العامة ما يصل لـ 300 دولار أمريكي، وأيضًا قد يصل العديد من التخصصات الكبرى فيه لـ 1500 دولار أمريكي، ويقوم المعهد بتقديم الكثير من البرامج والدورات المعتمدة والتي تعطي كل خريجيها الحصول على وظائف في كل المجالات المتنوعة.

شروط التقديم في معهد الإدارة العامة في السعودية

1) أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي ولكن من أم سعودية.

2) أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة ممن يحملون شهادات الأقسام الآتية « العلوم الطبيعية، العلوم الإدارية والاجتماعية، العلوم الشرعية، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد».

3) أن يجري اختبارات القدرات والاختبار التحصيلي والتي يتم العمل على إجرائها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم وشرط أن لا تتخطى مدة الاختبار 5 سنين.

4) في حالة إذا كان قد سبق للمتقدم والملتحق بالبرنامج الخاص بالتخصص وتم استبعاده، ولا بد أن يمر عام على تاريخ استبعاده بسبب الغياب.