انت الان تتابع خبر "حزب الله" اللبناني: موقف روسيا من حادثة حرق القرآن أحرج الغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي كلمة له، أضاف نصر الله: "تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف ساهم بنحو كبير في منع الفتنة".

وتابع: "شعوب المنطقة يجب أن تطالب الحكومات بموقف أكثر صرامة من قضية حرق المصحف الشريف".

وأشار حسن نصر الله إلى أن "موقف روسيا اللافت من موضوع حرق المصحف الشريف أحرج الدول الغربية".



وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.