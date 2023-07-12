انت الان تتابع خبر إيران تحذر: نراقب تحركات كل الطائرات خارج الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح إلهامي قائلا: إن "استخدام المعدات والصناعات المحلية في الوحدات العملياتية ومنظومة الدفاع الجوي القتالي، يقود العدو إلى ارتكاب أخطاء في استخدام مبدأ المفاجاة وإجراء الحسابات"، لافتا إلى أن "من أبرز خصائص منظومات الدفاع الجوي للجيش، هي الحفاظ على القدرات والمزايا والخصائص والميزات التقنية الجوية الفريدة، التي تكون مثمرة على صعيد الدفاع الشامل".وأشار الهامي إلى أن الدفاع الجوي يغطى بشكل دقيق أكثر من 3600 نقطة دفاعية في البلاد، مضيفا أن "جميع تحركات الطائرات خارج حدود بلادنا، تتم مراقبتها من قبل حراس سماء إيران على مدار الساعة".

وبين أن "استراتيجية الدفاع الجوي للجيش هي خلق أمن مستقر وودي بين دول المنطقة"، مؤكدا أن "الحفاظ على أمن وسلامة الحدود الجوية أولوية".

وحذر نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش من أن "الضربة الأولى للعدو ستصدر من الدفاع الجوي"، مشددا على أن "تقدم وتطور الدفاع الجوي للجيش قد جعل البلاد في عداد الدول المتقدمة بالعالم على صعيد النهوض بالعلوم الدفاعية في مجال التصميم وإنتاج أنظمة الطائرات المسيرة والرادارات والصواريخ".