شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى سودانى عن قمة دول الجوار: مبادرة مهمة ونرحب بأى جهود تسهم فى وقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد فريد السياسي السودانى، إن الحرب فى السودان وصلت ليومها الـ 88 حتى الآن، لافتا إلى أن مؤتمر قمة دول جوار السودان الذى سيتم عقده غدا بمصر لإنهاء الصراع المسلح وحقن دماء الشعب السودانى مبادرة مهمة ونرحب بكل الجهود التى تساهم فى وقف الحرب.

وأضاف أمجد فريد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أن الحرب فى السودان تؤثر على كافة دول الجوار وليس فى السودان فقط، ونتوقع مناقشة أمر الفارين غدا فى القمة وتقديم الخدمات الأنسانية للدولة.

تابع أمجد فريد، جنوب السودان ومصر وتشاد يتحملون العبء الأكبر فى التعامل مع هذه المشكلة، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى لتوفيق المبادرات بما يخدم الحل فى السودان ويوطد كل المبادرات فى هذه الحرب، مؤكدا أن الأولوية هى تقديم المساعدة الإنسانية والوصول لهدنة.

ولفت أمجد فريد إلى أن السودان بلد كبير به كثافة سكانية عالية، والمنطقة بها عدم استقرار.