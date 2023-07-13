شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبيرة فى مشروعات الطاقة المتجددة للدولة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر إنجازات كبيرة فى مشروعات الطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي، حيث تحرص الدولة على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن الدولة المصرية تقفز لريادة العالم بمشروعات جبارة للطاقة النظيفة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، كما أطلقت العديد من الاستراتيجيات الخضراء، منها استراتيجية تغير المناخ لعام 2050.