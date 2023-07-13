الوضع الانساني في أفريقيا الوسطي كارثي

ياسر رشاد - القاهرة - ناشدت فالنتين روجوابيزا، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لجمهورية إفريقيا الوسطي "مينوسما"، الجماعات المسلحة والشباب الذين يحملون السلاح، بنزعها والدمج مع الشعب، لا يوجد حل في العنف، الخناق يضيق ويجب الاختيار".

وأعربت ، عن حزنها مما يحدث في البلاد، من سوء الوضع الإنسانى وسوء تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لصالح اللاجئين.

وقالت إن من الضرورة، فصل الانتخابات المحلية البلدية والإقليمية، علي تأجيلها وآخرها عام 1988، على أن هذه الانتخابات "أساسية وتشكل إحدى ركائز اتفاقية السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى".

وقالت بانغى، في مؤتمر صحفى، إن المساعدات الإنسانية للاجئين والسكان المحليين محدودة للغاية، موضحًا بأن في أول الشهر الجارى وصل 533 مليون دولار لصالح 30% من السكان، ويلزم مساعدة 2.4 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفًا خلال هذا العام.

وأضافت رئيس مبعوث الأمم المتحدة، أن المنظمة مازالت تسعي لتوطيد الأعمال لصالح السلام والاستقرار والتنمية لجمهورية أفريقيا الوسطى، من خلال التعبئة المستمرة لجميع مكوناتها في كل من بانغي والمحافظات وما حولها.

وتابعت: "نحن ننتظر من الحكومة أن تبلغنا بشبكة هذه العملية لاستئناف الاستعدادات.

قدم فوستين أرشانج تواديرا، رئيس افريقيا الوسطى، مسودة إلي القيادة الوطنية لحملة الاستفتاء، التي تساعده للترشح لولاية ثالثة، من خلال التغيير الدستورى، مما يأهله بدلا تواجده في الحكم من 5 إلى 7 سنوات دون قيود.

وزير الشباب والرياضة في جمهورية إفريقيا الوسطى

كشف أريستيد ريبواس، وزير الشباب والرياضة فى جمهورية إفريقيا الوسطى، عن وجود عنصران في الدستور، هما تاريخ وجغرافيا الشعب، ومع ذلك ، فقد كانت لدينا دائمًا دساتير فرضها علينا من خلال الاحتمالات التاريخية.

وأوضح ريبواس، أن التغييرات المهمة التي أدخلت على نص عام 2016، أن هذا القانون إصلاح عميق للمحكمة الدستورية، تضم أحد عشر عضوًا، ثلاثة منهم يختارهم رئيس الدولة وثلاثة آخرون من قبل رئيس الجمعية الوطنية، قائلًا “الشيء الوحيد الذي أزعجهم في دستور 30 ​​مارس 2016 ، هو المادة 153 التي تستبعد صراحة من المراجعة عدد ومدة ولاية رئيس الجمهورية ، والشكل الجمهوري والعلماني للبلاد ، وعدم التوافق”.

منسق مجموعة عمل المجتمع المدنى

أوضح جيرفيه لاكوسو، منسق مجموعة عمل المجتمع المدنى في أفريقيا الوسطى، أن الاستفتاء الدستوري الجديد سينعقد يوم 30 يوليو 2023.

غادر عدد غير معروف من مقاتلي مجموعة فاجنر الروسية جمهورية أفريقيا الوسطى في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر أجنبية عدة، لكن الحكومة أكدت في وقت لاحق أن خروج المئات من مقاتلي فاجنر يأتي في إطار تناوب القوات وليس انسحابًا.

وأثار التمرد الذي لم يدم طويلًا بقيادة رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجن في روسيا، الشهر الماضي، تساؤلات حول مستقبل شبكة العمليات العسكرية والتجارية الواسعة التي تنفذها المجموعة في أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى وأجزاء أخرى من أفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وذكرت تقارير أن أعدادًا كبيرة من مقاتلي مجموعة فاجنر رحلوا جوًا من جمهورية أفريقيا الوسطى في الآونة الأخيرة، مما أثار تكهنات حول انسحاب المجموعة من البلاد، حيث كانوا يساعدون الحكومة في قمع العديد من حركات التمرد منذ عام 2018.

لكن المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية أفريقيا الوسطى ألبرت يالوك موكبيم قال "إنه ليس رحيلًا نهائيًا بل تناوب".

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بانغي "البعض غادر وسيأتي آخرون".

وقال مصدر عسكري لرويترز اشترط عدم الكشف عن هويته إن عدة مئات من مقاتلي فاجنر غادروا البلاد في الآونة الأخيرة.

ولم يتضح بعد عدد المقاتلين الذين لا يزالون هناك. ويُعتقد أن نحو 1900 من الروس، بعضهم من مجموعة فاجنر، لا يزالون يعملون هناك.

ومن شأن أي إعادة هيكلة لعمليات فاجنر في جمهورية أفريقيا الوسطى أن يكون لها تداعيات تجارية كبيرة.

تمرد فاجنر:

في سياق آخر، كشف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندري كارتابولوف، الخميس، أن مجموعة فاجنر رفضت توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية قبل وقت قصير من إطلاقها تمردها الأسبوع الماضي.

وأشار كارتابولوف، إلى أنه قبل أيام عدة من تمرد فاجنر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه يجب على جميع الجماعات العسكرية توقيع عقود معها، موضحًّا، أن الجميع باستثناء فاجنر امتثلوا بصرف النظر عن بريجوجين، الذي رفض.

وفي مواجهة هذا القرار، قررت السلطات الروسية إبلاغ فاجنر بأنها لن تشارك بعد الآن في الحملة العسكرية في أوكرانيا، ولن تزودها بالمزيد من المال، ولن يكون هناك المزيد من الموارد المالية أو المادية وبالنسبة لبريجوجين، المال عامل مهم، وربما عامل حاسم.

خيانة عظمى:

لفت إلى أنه نتيجة لذلك، أدى التهديد بقطع التمويل، والطموحات المفرطة والغبية، وحالة الهياج العاطفية إلى خيانة عظمى وخداع إخوة في السلاح.

بدأ زعيم فاجنر تمرده يوم الجمعة الماضي، متوعدًا بالانتقام بعد اتهام وزارة الدفاع الروسية بشن هجوم صاروخي مميت على أحد معسكرات الجماعة.

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