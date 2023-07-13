فاغنر تستكمل تسليم أسلحتها للقوات المسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تستكمل تسليم أسلحتها إلى القوات المسلحة النظامية الروسية وذلك بعد أكثر من أسبوعين على شن المجموعة تمردا مسلحا لفترة قصيرة.

أضافت الوزارة في بيان مصحوب بمقطع فيديو يُظهر دبابات وصواريخ وأسلحة ثقيلة أخرى، أن فاغنر نقلت أكثر من ألفي قطعة من المعدات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وإذا كان تسليم الأسلحة حقيقيا فسيكون أكثر علامة ملموسة حتى الآن على انسحاب فاغنر من العمليات القتالية في حرب روسيا بأوكرانيا. وخاض مقاتلو المجموعة بعضا من أشرس المعارك وأكثرها دموية في حرب أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألغت بموجبه المجموعة ورئيسها يفغيني بريغوجين تمردا لفترة وجيزة الشهر الماضي. وكان بريغوجين قد انتقد بشدة قادة الدفاع الروس بسبب أسلوبهم في إدارة الحرب.

وبموجب الاتفاق، غادر بريغوجين إلى روسيا البيضاء ومُنح مقاتلو المجموعة خيار الانضمام له في المنفى أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية أو العودة لديارهم.