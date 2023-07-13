قوات حماية المدنيين تثير الجدل في السودان.. تعرف على جنود إيساف

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل داخل أنحاء السودان بعد دعوة المجموعة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا إيقاد عقب اجتماعها الأول المتعلق ببحث الأزمة السودانية والذي انعقد في أديس ابابا؛ قوات طوارئ شرق إفريقيا إيساف للانعقاد لبحث حماية المدنيين في السودان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر منذ ثلاثة أشهر في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وترصد بوابة الخليج 365 الالكترونية أبرز المعلومات عن قوات إيساف كالتالي:

تشكلت إيساف في العام 2004 بقرار من الاتحاد الإفريقي عبر مجلس الأمن والسلم التابع له؛ كبديل لقوة أسسها في العام 2002؛ كانت تعرف باسم "اللواء الاحتياطي لشرق إفريقيا" للقيام بمهام عمليات دعم السلام في المنطقة.

تتألف من عناصر عسكرية وشرطية ومدنية من 10 من بلدان المنطقة وهي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وسيشيل والصومال والسودان وأوغندا.

تشمل مهامها في أي دولة عضو عند نشوب أوضاع أمنية خطيرة فيها أو نزاع مسلح أو بناءً على طلب من دولة عضو من أجل استعادة السلام والأمن في الدولة المعنية.

كما تشمل مهامها أيضا بناء السلام ونزع السلاح والتسريح بعد انتهاء الصراع؛ إضافة إلى المساعدة الإنسانية للتخفيف من معاناة السكان المدنيين في مناطق الصراع ودعم الجهود المبذولة للتصدي للكوارث الطبيعية الكبرى أو أي مهام أخرى قد يفوضها مجلس السلم والأمن أو الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.

تنص بروتوكولات إنشاء إيساف على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة؛ وكذلك مع السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية؛ عند الحاجة.

تفوض بروتوكولات مجلس الأمن والسلم الأفريقي ايساف بالمشاركة في تنفيذ وإدارة الانتخابات ومراقبتها في البلد محل التدخل؛ وكذلك التعامل مع جميع الأمور المتعلقة بالشؤون المدنية بما في ذلك حماية المدنيين والأطفال عبر فريق مدني متخصص.

يقع مقر قيادة قوة ايساف العملياتي والعسكري والمدني في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ويعمل فيه موظفين عسكريين ومدنيين معارين من قبل الدول الأعضاء.

بمجرد نشر قوة إيساف في أي دولة من الدول الأعضاء يتولى الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة مهمة السيطرة العملياتية عليه.

وبالتزامن مع الدعوات لنشر قوات إفريقية في السودان ، كشفت الأمم المتحدة أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجاوز ثلاثة ملايين شخص.

كما رصدت المنظمة الأممية ارتفاع حالات العنف وتصاعد الخلافات العرقية.